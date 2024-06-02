Клыкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клыкова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усимова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Клыков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клыкова Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Клыков Алексей Иванович

Водоватово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Клыков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Клыков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Клыков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Клыков Алексей Иванович

Водоватово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

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