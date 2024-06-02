Клыкова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усимова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Клыков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клыкова Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Клыков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Клыков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Клыков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Клыков Алексей Иванович