(Поварницына) Ефросинiя Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поварницына Гликерiя Титова
Отец ребёнка: Поварницын Тит Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Тит Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Титова
Отец ребёнка: Поварницын Тит Григорьев
Смерть
Неизвестно