Валявинъ Мартьянъ (Дмитрий)
Место рождения
Дата рождения24.10.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1837
Отец: Валявинъ Ѳеодоръ
Мать: Валявина Дарія
Бракосочетание
02.02.1862
Жена: Валявина Евгенія
Рождение ребёнка
19.10.1862
Дочь: Валявина Прасковья
Мать ребёнка: Валявина Евгенія
Рождение ребёнка
04.11.1864
Сын: Валявинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Валявина Евгенія
Рождение ребёнка
25.09.1866
Сын: Валявинъ Иванъ
Мать ребёнка: Валявина Евгенія