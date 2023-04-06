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Валявинъ Мартьянъ (Дмитрий)

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.10.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1837

Отец: Валявинъ Ѳеодоръ

Мать: Валявина Дарія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1862

Жена: Валявина Евгенія

Рождение ребёнка
19.10.1862

Дочь: Валявина Прасковья

Мать ребёнка: Валявина Евгенія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1864

Сын: Валявинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Валявина Евгенія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1866

Сын: Валявинъ Иванъ

Мать ребёнка: Валявина Евгенія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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