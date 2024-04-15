Бугаец Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения20.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1885 ст.
Отец: Бугаец Петр Игнатьевич
Мать: Бугаец Анна Яковлевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PF-D?i=279&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
21.03.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
24.11.1902 ст.
Екатерина Семеновна Балим
Восприемник
04.08.1905 ст.
Евдокия Даниловна Бугаец
Смерть
Неизвестно