Щукина Валентина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Валентина Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2005

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2005

Отец: Щукин Вячеслав Геннадьевич

Мать: не указана

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