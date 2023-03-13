Дедушева Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедушева Агаѳія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1900 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Дедушевъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Дедушевъ Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедушевъ Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедушевъ Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедушевъ Лазарь

Отец ребёнка: Дедушевъ Елисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедушевъ Елисей

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