Тукмачев Лука Сергiев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тукмачев Лука Сергiев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тукмачев Сергiй Андреев

Мать: Параскева Александрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тукмачев Игнатiй Лукоянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тукмачев Дмитрiй Лукоянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тукмачев Афиноген Лукоянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно