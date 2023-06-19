Тукмачев Лука Сергiев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тукмачев Сергiй Андреев
Мать: Параскева Александрова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тукмачев Игнатiй Лукоянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тукмачев Дмитрiй Лукоянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тукмачев Афиноген Лукоянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно