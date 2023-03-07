Кощеева Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно