Хлескина Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Хлескинъ Иванъ
Отец ребёнка: Хлескинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Хлескинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
14.02.1784
Сын: Хлескинъ Алексей
Отец ребёнка: Хлескинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Хлескинъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлескинъ Дмитрий