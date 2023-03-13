Воробьева Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Воробьевъ Панфилъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Воробьевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Воробьевъ Василий
Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Филиппъ