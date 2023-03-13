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Воробьева Стефанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Воробьевъ Панфилъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Воробьевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Воробьевъ Василий

Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Воробьевъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Филиппъ

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