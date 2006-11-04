Шипулина (Самойлова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипулина (Самойлова) Евдокия Дмитриевна

Шипулина (Самойлова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1936

Дата смерти

04.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1954

Дочь: Лысенко Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Шипулин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Шипулин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шипулин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
04.11.1959

Дочь: Донская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шипулин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
12.04.1962

Дочь: Рвачева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Шипулин Николай Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипулин Николай Гаврилович

Смерть
04.11.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close