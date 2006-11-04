Шипулина (Самойлова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1936
Дата смерти04.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1954
Дочь: Лысенко Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Шипулин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Шипулин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
04.11.1959
Дочь: Донская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шипулин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
12.04.1962
Дочь: Рвачева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Шипулин Николай Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.2006