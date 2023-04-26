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Иванов Эммануил Иванович
Иванов Эммануил Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1839
Пол
Мужской
Отец
Иванов ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Иванов ?
Мать:
?
Смерть
1839
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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