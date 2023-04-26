Иванов Эммануил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Эммануил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов ?

Мать: ?

Смерть
1839
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния