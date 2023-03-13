Карабановъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабановъ Ефимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Карабановъ Степанъ

Мать: Кочетова Карабанова Афимья Макарова

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