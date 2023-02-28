Туманова (внебрачная) Устинья (Митрофановна)
Место рождения
Дата рождения10.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882
Рождение ребёнка
26.10.1901
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич
Бракосочетание
15.?.1901
Рождение ребёнка
13.10.1906
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич
Рождение ребёнка
06.12.1908
Сын: Туманов Вов Николай Иванович
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич
Рождение ребёнка
07.04.1911
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич
Рождение ребёнка
17.08.1912
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич
Рождение ребёнка
14.09.1916
Дочь: Надежда Туманова
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич
Смерть
Неизвестно