Туманова (внебрачная) Устинья (Митрофановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (внебрачная) Устинья (Митрофановна)

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882

Отец: Румянцев Митрофан Афанасьевич

Мать: Румянцева Пелагея Петрова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1901

Сын: Туманов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1901

Муж: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич

Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Туманов Николай Иванович

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1908

Сын: Туманов Вов Николай Иванович

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1911

Сын: Туманов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1916

Дочь: Надежда Туманова

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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