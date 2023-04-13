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Вотяков Сила Спиридонов
Вотяков Сила Спиридонов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вотяков Спиридон Гаврилов
1804 г.р.
Мать
(Вотякова) Елена Александрова
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Вотяков Спиридон Гаврилов
Мать:
Елена Александрова
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