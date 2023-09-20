Логинов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Логинов Пётр Михайлович

Мать: Логинова Ульяна

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