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Колчин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
24.11.1848

Жена: не указана

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульские мещане Григорий Тихонов Шипицин, Иван Васильев Шемякин и Василий Прокофьев Пустовалов
Крещение
28.07.1850
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Деревни Борисовой крестьянка Любовь Васильева Белова
Крещение
09.08.1854
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Арсений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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