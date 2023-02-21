Колчин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
24.11.1848
Жена: не указана
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульские мещане Григорий Тихонов Шипицин, Иван Васильев Шемякин и Василий Прокофьев Пустовалов
Крещение
28.07.1850
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Деревни Борисовой крестьянка Любовь Васильева Белова
Крещение
09.08.1854
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Арсений Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно