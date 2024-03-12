Устюжанцева - -- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанцева - --

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: Устюжанцев Михайло Егорович

Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич

Зотина, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Устюжанцев Андрей Егорович

Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич

Зотина, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Сын: Устюжанцев Василий Егорович

Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич

Зотина, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич

Зотина, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Устюжанцев Кирило Егорович

Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич

Зотина, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич

Зотина, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Харина Васса Егоровна

Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич

Зотина, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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