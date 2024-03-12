Устюжанцева - --
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Сын: Устюжанцев Михайло Егорович
Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Устюжанцев Андрей Егорович
Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Сын: Устюжанцев Василий Егорович
Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Устюжанцев Кирило Егорович
Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Дочь: Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Харина Васса Егоровна
Отец ребёнка: Устюжанцев Егор Леонтиевич