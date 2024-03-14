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Савкин Илья Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.11.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Варвара Александровна (Климушкина-Лукьянова) Гапшина
Восприемник
18.03.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Алексей Васильевич Климушкин
Восприемник
12.04.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иосиф Васильевич Климушкин
Рождение ребёнка
17.06.1891

Дочь: Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 17.06.1891

Жена: Савкина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
05.10.1894

Дочь: Устинья Ильинична

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1895

Дочь: Матрёна Ильинична

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1898

Дочь: Федякина Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
30.08.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наталья Хрисанфовна (Кузнецова-Жесткова) Калинина
Восприемник
31.12.1899
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Ивановна Савкина
Рождение ребёнка
17.09.1900

Сын: Савкин Иосиф Ильич

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Савкин Семён Ильич

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Савкин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1906

Сын: Савкин Иван Ильич

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1906

Сын: Савкин Андрей Ильич

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Савкин Василий Ильич

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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