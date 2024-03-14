Савкин Илья Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.11.1885
Варвара Александровна (Климушкина-Лукьянова) Гапшина
Восприемник
18.03.1886
Алексей Васильевич Климушкин
Восприемник
12.04.1889
Иосиф Васильевич Климушкин
Рождение ребёнка
17.06.1891
Дочь: Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Бракосочетание
До 17.06.1891
Рождение ребёнка
05.10.1894
Дочь: Устинья Ильинична
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
19.11.1895
Дочь: Матрёна Ильинична
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
09.07.1898
Дочь: Федякина Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Восприемник
30.08.1898
Наталья Хрисанфовна (Кузнецова-Жесткова) Калинина
Восприемник
31.12.1899
Анастасия Ивановна Савкина
Рождение ребёнка
17.09.1900
Сын: Савкин Иосиф Ильич
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Савкин Семён Ильич
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Мария Ильинична
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Савкин Михаил Ильич
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
26.10.1906
Сын: Савкин Иван Ильич
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
26.10.1906
Сын: Савкин Андрей Ильич
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
08.08.1909
Сын: Савкин Василий Ильич
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Савкина Евдокия Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920