Лопатина (Ишутина) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Ишутина) Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1941

Отец: Ишутин Андрей Григорьевич

Мать: Ишутина Александра Никитична

Рождение ребёнка
16.06.1960

Дочь: Раченкова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Лопатин Виктор Афанасьевич

Новокамышенка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.04.1962

Сын: Лопатин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Лопатин Виктор Афанасьевич

Новокамышенка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.04.1968

Дочь: Роговская Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Лопатин Виктор Афанасьевич

Новокамышенка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
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