Лопатина (Ишутина) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1941
Рождение ребёнка
16.06.1960
Дочь: Раченкова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Лопатин Виктор Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.04.1962
Сын: Лопатин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Лопатин Виктор Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.04.1968
Дочь: Роговская Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Лопатин Виктор Афанасьевич