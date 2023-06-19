Пушин Федор Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Гаврила Григорьев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.10.1821
Жена: Вотякова Елена Трофимова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пушин Федор Федоров
Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова
Рождение ребёнка
?.08.1841
Дочь: Ефимiя Федорова
Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Феодорова
Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксенiя Феодорова
Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагiя Феодорова
Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Феодорова
Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно