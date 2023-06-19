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Пушин Федор Гаврилов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Гаврила Григорьев

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.10.1821

Жена: Вотякова Елена Трофимова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пушин Федор Федоров

Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1841

Дочь: Ефимiя Федорова

Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Феодорова

Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенiя Феодорова

Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагiя Феодорова

Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Феодорова

Мать ребёнка: Вотякова Елена Трофимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно