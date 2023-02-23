Шинина Степанида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинина Степанида Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кузнецова Марфа Шинина

Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шамаева Анастасия Шинина

Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ханова Прасковья Шинина

Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1884

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1891

Дочь: Евгения Захаровна

Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1894

Дочь: Матрена Захаровна

Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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