Шинина Степанида Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кузнецова Марфа Шинина
Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шамаева Анастасия Шинина
Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ханова Прасковья Шинина
Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1884
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1891
Дочь: Евгения Захаровна
Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1894
Дочь: Матрена Захаровна
Отец ребёнка: Шинин Захар Иванович
Смерть
Неизвестно