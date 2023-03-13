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Банниковъ Филиппъ
Банниковъ Филиппъ
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1792
Пол
Мужской
Отец
Банниковъ Тимофей
1762 г.р.
Мать
Банникова Федосья
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Банниковъ Тимофей
Мать:
Банникова Федосья
Дурасовка
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