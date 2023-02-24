Иванова Прасковья Терехина
Место рожденияДеревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Терехин Тимофей Иванович
Мать: не указана
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.01.1890
Муж: Иванов Тимофей Ильич
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1897
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ильич
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно