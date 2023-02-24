Иванова Прасковья Терехина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Прасковья Терехина

Иванова Прасковья Терехина

avatar

Место рождения

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Терехин Тимофей Иванович

Мать: не указана

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.01.1890

Муж: Иванов Тимофей Ильич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1897

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ильич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close