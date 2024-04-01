(Незак.) Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Незак.) Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1832

Отец: не указан

Мать: Елена Алексеева

Смерть
Неизвестно
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