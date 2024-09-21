Авдотья (Евдокия) Абрамова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти15.10.1806 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1753
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Парфен Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
15.10.1806 ст.
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNB-G3Y?i=309&cc=1921824 73 года