Авдотья (Евдокия) Абрамова 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья (Евдокия) Абрамова

Место рождения

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

15.10.1806 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1753

Муж: Иван Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Парфен Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.10.1806 ст.
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNB-G3Y?i=309&cc=1921824 73 года

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