Таракановъ Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Таракановъ Петръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Тараканова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Таракановъ Карпъ
Мать ребёнка: Тараканова Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1799
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область