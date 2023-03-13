Таракановъ Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таракановъ Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Таракановъ Петръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Тараканова Анна Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Таракановъ Карпъ

Мать ребёнка: Тараканова Анна Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова Анна Михайлова

Смерть
1799
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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