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Симонъ Дементьевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Степанъ Симоновъ

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Максимъ Симоновъ

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Федорова

Смерть
1853
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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