Симонъ Дементьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Степанъ Симоновъ
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Максимъ Симоновъ
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Федорова
Смерть
1853