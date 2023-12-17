Ларяева (Егорова) Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларяева (Егорова) Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

До 1955

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1904 ст.

Муж: Ларяев Феодор Иванов

Фонд 627 Опись 273 Дело 159, стр. 115 об, 116
Рождение ребёнка
12.10.1904 ст.

Сын: Ларяев Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов

Рождение ребёнка
15.?.1907 ст.

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов

Рождение ребёнка
25.06.1909 ст.

Дочь: Ларяева Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов

Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.

Дочь: Ларяева Елизавета Фёдорова

Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов

Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.

Сын: Ларяев Степан Фёдоров

Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов

Рождение ребёнка
25.10.1918 ст.

Сын: Ларяев ? Фёдоров

Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ларяев Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Прасковья Фёдорова

Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов

Смерть
До 1955
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