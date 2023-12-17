Ларяева (Егорова) Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиДо 1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1904 ст.
Муж: Ларяев Феодор Иванов
Фонд 627 Опись 273 Дело 159, стр. 115 об, 116
Рождение ребёнка
12.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов
Рождение ребёнка
15.?.1907 ст.
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов
Рождение ребёнка
25.06.1909 ст.
Дочь: Ларяева Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов
Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.
Дочь: Ларяева Елизавета Фёдорова
Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.
Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1918 ст.
Сын: Ларяев ? Фёдоров
Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Прасковья Фёдорова
Отец ребёнка: Ларяев Феодор Иванов
Смерть
До 1955