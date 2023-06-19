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Стерхов Терентiй Яковлев

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Яков Захаров

Мать: Матрена Семенова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1825

Жена: Климова Екатерина Василiева

Рождение ребёнка
16.08.1829

Дочь: Васса Терентiева

Мать ребёнка: Евдокiя Антонова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1832

Сын: Стерхов Никифор Терентiев

Мать ребёнка: Евдокiя Антонова

Рождение ребёнка
13.08.1833

Дочь: Васса Терентiева

Мать ребёнка: Евдокiя Антонова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.10.1835

Сын: Стерхов Дмитрiй Терентiев

Мать ребёнка: Евдокiя Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Терентiева

Мать ребёнка: Евдокiя Антонова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Харитон Терентiев

Мать ребёнка: Климова Екатерина Василiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно