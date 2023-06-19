Стерхов Терентiй Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Яков Захаров
Мать: Матрена Семенова
Бракосочетание
26.01.1825
Рождение ребёнка
16.08.1829
Дочь: Васса Терентiева
Мать ребёнка: Евдокiя Антонова
Рождение ребёнка
01.06.1832
Сын: Стерхов Никифор Терентiев
Мать ребёнка: Евдокiя Антонова
Рождение ребёнка
13.08.1833
Дочь: Васса Терентiева
Мать ребёнка: Евдокiя Антонова
Рождение ребёнка
24.10.1835
Сын: Стерхов Дмитрiй Терентiев
Мать ребёнка: Евдокiя Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Терентiева
Мать ребёнка: Евдокiя Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Харитон Терентiев
Мать ребёнка: Климова Екатерина Василiева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно