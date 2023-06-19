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Порошин Емельян Васильев

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Порошин Василий Егоров

Мать: Поварницына Устина Григорьева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.07.1845

Жена: Воробьева Марфа Васильева

Рождение ребёнка
17.11.1845

Сын: Порошин Роман Емельянов

Мать ребёнка: Воробьева Марфа Васильева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1850

Сын: Порошин Тимофей Емельянов

Мать ребёнка: Воробьева Марфа Васильева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.01.1852

Сын: Порошин Иван Емельянов

Мать ребёнка: Воробьева Марфа Васильева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно