Порошин Емельян Васильев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
22.07.1845
Рождение ребёнка
17.11.1845
Мать ребёнка: Воробьева Марфа Васильева
Рождение ребёнка
10.01.1850
Сын: Порошин Тимофей Емельянов
Мать ребёнка: Воробьева Марфа Васильева
Рождение ребёнка
24.01.1852
Мать ребёнка: Воробьева Марфа Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно