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Васякина Екатерина Ильинична
Васякина Екатерина Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Васякин Илья
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Васякин Илья
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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