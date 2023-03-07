Обухов Лука Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Лука Давыдов

Обухов Лука Давыдов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Обухов Давыд Ларионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Елизавета Лукина

Мать ребёнка: Обухова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Степанида

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close