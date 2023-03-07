Обухов Лука Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Обухов Давыд Ларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Елизавета Лукина
Мать ребёнка: Обухова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Степанида
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно