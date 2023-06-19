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Стерхов Павел Яковлев

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Яков Захаров

Мать: Матрена Семенова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1823

Жена: Передвигина Акилина Михайлова

Рождение ребёнка
?.03.1824

Сын: Стерхов Евфим Павлов

Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1826

Дочь: Матрона Павлова

Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1828

Дочь: Варвара Павлова

Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.01.1834

Сын: Стерхов Iоанн Павлов

Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Евграф Павлов

Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно