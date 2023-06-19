Стерхов Павел Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Яков Захаров
Мать: Матрена Семенова
Бракосочетание
28.01.1823
Рождение ребёнка
?.03.1824
Сын: Стерхов Евфим Павлов
Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
21.03.1826
Дочь: Матрона Павлова
Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
?.12.1828
Дочь: Варвара Павлова
Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
05.01.1834
Сын: Стерхов Iоанн Павлов
Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Передвигина Акилина Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно