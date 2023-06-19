Вотякова (Стерхова) Матрона Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вотяков Иван Васильев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Стерхова Анна Созонова
Отец ребёнка: Стерхов Созон Иванов
Рождение ребёнка
01.06.1832
Дочь: Акилина Созонова
Отец ребёнка: Стерхов Созон Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1833
Дочь: Марфа Созонова
Отец ребёнка: Стерхов Созон Иванов
Смерть
Неизвестно