Вотякова (Стерхова) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Стерхова) Матрона Иванова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Иван Васильев

Мать: Пушина Февронiя Агафонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Стерхова Анна Созонова

Отец ребёнка: Стерхов Созон Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1832

Дочь: Акилина Созонова

Отец ребёнка: Стерхов Созон Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1833

Дочь: Марфа Созонова

Отец ребёнка: Стерхов Созон Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно