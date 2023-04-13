(Вотякова) Фекла Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1841
Дочь: Фекла Сидорова
Отец ребёнка: Вотяков Исидор Михайлов
Рождение ребёнка
23.06.1844
Отец ребёнка: Вотяков Исидор Михайлов
Рождение ребёнка
04.07.1845
Отец ребёнка: Вотяков Исидор Михайлов
Смерть
Неизвестно