(Вотякова) Фекла Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вотякова) Фекла Филиппова

(Вотякова) Фекла Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1841

Дочь: Фекла Сидорова

Отец ребёнка: Вотяков Исидор Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.06.1844

Сын: Вотяков Самсон Сидоров

Отец ребёнка: Вотяков Исидор Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.07.1845

Сын: Вотяков Афанасiй Сидоров

Отец ребёнка: Вотяков Исидор Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно