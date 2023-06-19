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Климов Савин Родiонов

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

10.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Климова Марина Савина

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1842

Дочь: Акилина Савина

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Савина

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
10.04.1850