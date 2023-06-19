Климов Савин Родiонов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти10.04.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Климова Марина Савина
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
01.06.1842
Дочь: Акилина Савина
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Савина
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
10.04.1850