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Фаркаш Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фаркаш Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фаркаш Николай

Рождение ребёнка
1912

Сын: Фаркаш Александр Николаевич

Отец ребёнка: Фаркаш Николай

Рождение ребёнка
1918

Сын: Фаркаш Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Фаркаш Николай

Смерть
Неизвестно
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