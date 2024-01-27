Фаркаш Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фаркаш Николай Николаевич
Отец ребёнка: Фаркаш Николай
Рождение ребёнка
1912
Сын: Фаркаш Александр Николаевич
Отец ребёнка: Фаркаш Николай
Рождение ребёнка
1918
Сын: Фаркаш Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Фаркаш Николай
Смерть
Неизвестно