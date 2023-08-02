Дорошенко Елена Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Дорошенко) София Петровна
Отец ребёнка: Дорошенко Петр Самуилович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Дорошенко) Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Дорошенко Петр Самуилович
Смерть
Неизвестно