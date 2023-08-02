Дорошенко Елена Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Елена Демьяновна

Дорошенко Елена Демьяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенко Петр Самуилович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Дорошенко) София Петровна

Отец ребёнка: Дорошенко Петр Самуилович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Дорошенко) Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Дорошенко Петр Самуилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.