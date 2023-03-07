Симанова (Малова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова (Малова) Екатерина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Маловъ Николай

Мать: Малова Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Симановъ Василій

Отец ребёнка: Симановъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1869

Сын: Симановъ Гурий

Отец ребёнка: Симановъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1875

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Симановъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симановъ Игнатій

Отец ребёнка: Симановъ Максимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симановъ Максимъ

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