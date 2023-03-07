Симанова (Малова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Маловъ Николай
Мать: Малова Наталья
Рождение ребёнка
1862
Сын: Симановъ Василій
Отец ребёнка: Симановъ Максимъ
Рождение ребёнка
03.10.1869
Сын: Симановъ Гурий
Отец ребёнка: Симановъ Максимъ
Рождение ребёнка
29.03.1875
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Симановъ Максимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симановъ Игнатій
Отец ребёнка: Симановъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симановъ Максимъ