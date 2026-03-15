Курунова Екатерина Софонова
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Курунов Василий Ефимович1825 г.р.
Дети
(Курунова) Авдотья Васильевна1844 г.р.
(Курунова) Домна Васильевна1847 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Курунова) Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Курунов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Курунова) Домна Васильевна
Отец ребёнка: Курунов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Курунова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Курунов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Курунова) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Курунов Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно