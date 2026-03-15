Курунова Екатерина Софонова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Курунова Екатерина Софонова

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Курунов Василий Ефимович1825 г.р.
Дети
(Курунова) Авдотья Васильевна1844 г.р.
(Курунова) Домна Васильевна1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курунов Василий Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Курунова) Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Курунов Василий Ефимович

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Курунова) Домна Васильевна

Отец ребёнка: Курунов Василий Ефимович

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Курунова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Курунов Василий Ефимович

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Курунова) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Курунов Василий Ефимович

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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