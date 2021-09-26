Smagin Nikolay — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSmagin Nikolay

Smagin Nikolay

avatar

Место рождения

Tashkent, Uzbekistan

Дата рождения

23.12.1953

Дата смерти

26.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1953

Отец: Smagin Nikolay

Мать: Smagina Lubov

Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
05.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Tashkent, Uzbekistan
Смерть
26.09.2021
Tashkent, Uzbekistan
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close