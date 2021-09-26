Smagin Nikolay
Место рожденияTashkent, Uzbekistan
Дата рождения23.12.1953
Дата смерти26.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1953
Отец: Smagin Nikolay
Мать: Smagina Lubov
Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
05.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Tashkent, Uzbekistan
Смерть
26.09.2021
Tashkent, Uzbekistan