Валяева Мария Назаровна
Место рожденияДеревня Гуляй-Поле
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Гуляй-Поле
Бракосочетание
09.02.1894
Рождение ребёнка
25.05.1895
Дочь: Данилина Феодосия Валяева
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1897
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1898
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1899
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1900
Сын: Валяев Георгий (Егор) Сергеевич
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1903
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1904
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1907
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1917
Дочь: Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1920
Сын: Валяев Вов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович
Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно