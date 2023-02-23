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Валяева Мария Назаровна

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Место рождения

Деревня Гуляй-Поле

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Гуляй-Поле
Бракосочетание
09.02.1894

Муж: Валяев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
25.05.1895

Дочь: Данилина Феодосия Валяева

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1897

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Валяев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1899

Сын: Валяев Вукол Сергеевич

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1900

Сын: Валяев Георгий (Егор) Сергеевич

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1903

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1904

Сын: Валяев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1907

Сын: Валяев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1917

Дочь: Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Валяев Вов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Валяев Сергей Петрович

Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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