Кургаева Елена (Дмитриевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургаева Елена (Дмитриевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1876

Сын: Кургаев Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Кургаев Кондратий Григорьевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1877

Сын: Кургаев Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Кургаев Кондратий Григорьевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1879

Сын: Кургаев Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Кургаев Кондратий Григорьевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Кургаев Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Кургаев Кондратий Григорьевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургаев Кондратий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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