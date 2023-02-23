Кургаева Елена (Дмитриевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1876
Сын: Кургаев Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Кургаев Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.06.1877
Сын: Кургаев Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Кургаев Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.04.1879
Сын: Кургаев Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Кургаев Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1884
Сын: Кургаев Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Кургаев Кондратий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно