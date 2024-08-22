Агапия Михайловна
Место рождениясело Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петряева Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Петряев Яков Антонович
Дарья Яковлевна Петряева является восприемницей (крёстной) Блинкова Григория Васильевича - сына сестры её отца (т.е. тёти - Петряевой Фёклы Антоновны))
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1886 ст.
Отец ребёнка: Петряев Яков Антонович
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Смерть
Неизвестно