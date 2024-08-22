Агапия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапия Михайловна

Агапия Михайловна

Место рождения

село Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петряева Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Петряев Яков Антонович

Дарья Яковлевна Петряева является восприемницей (крёстной) Блинкова Григория Васильевича - сына сестры её отца (т.е. тёти - Петряевой Фёклы Антоновны))
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряев Яков Антонович

Рождение ребёнка
23.12.1886 ст.

Сын: Петряев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Петряев Яков Антонович

Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.