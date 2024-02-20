Заяц (Шерварли) Кириакия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяц (Шерварли) Кириакия Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Шерварли Иван Харлампиевич

Мать: Шерварли Христина Ставрильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.01.1903

Муж: Заяц Федор Харитонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-185,зап.-1
Смерть
Неизвестно
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