Колбешина (Зюкуева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбешина (Зюкуева) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Артюхина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Колбешин Иван Филиппович

Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Давыдова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Колбешин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колбешин Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбешин Иван Филиппович

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