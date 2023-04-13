(Вотякова) Пелагiя Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.11.1840
Сын: Вотяков Вонифатiй Федоров
Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
06.11.1842
Дочь: Матрона Феодорова
Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
09.05.1844
Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
20.07.1845
Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
27.07.1850
Дочь: Соломiя Феодорова
Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
12.09.1851
Дочь: Вера Феодорова
Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев
Смерть
Неизвестно