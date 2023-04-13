(Вотякова) Пелагiя Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Пелагiя Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.11.1840

Сын: Вотяков Вонифатiй Федоров

Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.11.1842

Дочь: Матрона Феодорова

Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.05.1844

Сын: Вотяков Сидор Федоров

Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
20.07.1845

Сын: Вотяков Илья Феодоров

Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.07.1850

Дочь: Соломiя Феодорова

Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.09.1851

Дочь: Вера Феодорова

Отец ребёнка: Вотяков Федор Дмитриев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно