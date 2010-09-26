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Чубаров Виктор Алексеевич
Чубаров Виктор Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1952
Дата смерти
26.09.2010
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Максимова) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
26.09.2010
Похороны
Неизвестно
Скопин
, город Скопин, Рязанская область
Никольское кладбище
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