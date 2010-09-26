Чубаров Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧубаров Виктор Алексеевич

Чубаров Виктор Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1952

Дата смерти

26.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
26.09.2010
Похороны
Неизвестно
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Никольское кладбище