Силантьева Агафья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 13.02.1834
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Силантьев-Клюкин Яков Никитич
Отец ребёнка: Кузнецов Никита Селиверстович (Силантьевич)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857