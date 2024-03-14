Силантьева Агафья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева Агафья Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 13.02.1834

Муж: Кузнецов Никита Селиверстович (Силантьевич)

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Силантьев-Клюкин Яков Никитич

Отец ребёнка: Кузнецов Никита Селиверстович (Силантьевич)

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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